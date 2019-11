Das Schönste an Ausflügen nach Berlin sei die Heimfahrt nach Bayern, sagte Markus Söder im Berliner Hotel Adlon.

Im Herbst 2019 ist unklar, wer in die derzeit regierenden Parteien in den nächsten Wahlkampf führen wird. Innerhalb der SPD ist offen, wer der Partei vorstehen soll. In der Union kämpft Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer um ihre Autorität und ihr Recht, als Kanzlerkandidatin anzutreten. Nur sechs bis zehn Prozent der Unionsanhänger nennen sie in der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen als Person mit den besten Chancen auf ein gutes Wahlergebnis. Die Werte für Markus Söder, Armin Laschet und Friedrich Merz sind zum Teil deutlich höher.

Will Bayerns Ministerpräsident Söder Kanzlerkandidat der Union werden? "Nein", sagte der CSU-Parteichef auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Er freue sich aber, dass er als Parteichef diese Personalie mitbestimmen könne. Wer soll von den genannten könnte es also werden? Söder hielt sich auf Nachfrage die Optionen auffällig offen. Den traditionellen Automatismus, dass die CDU-Parteichefin als Kanzlerkandidatin gesetzt sei, erwähnte er nicht. Im Gegenteil: "Timing und Tuning ist wichtig", sagte Söder.

Eine Urwahl schließt Söder aus

Das heißt zum Ersten: Das Wann bestimme das Wer. Es müsse zuerst klar sein, wann die nächste Wahl stattfindet. Wenn die Koalition hält, dauert es also noch übernächstes Jahr. Daher sei es zu früh, diese Frage jetzt zu entscheiden. "Bis 2021 passiert noch so viel", sagte Söder. Vielleicht sehe das In- und Ausland dann schon völlig anders aus. Das müsse man berücksichtigen.

Wenn das Timing geklärt ist, komme das Tuning: Es komme darauf an, wer die besten Chancen bei den Wählern habe und wer die Partei am stärksten begeistern könne. In seiner Beschreibung nannte Söder keinen der kursierenden Namen, sondern hielt sich ironoisch-diplomatisch zurück: "Vielleicht kommen noch ganz andere Kandidaten dazu." Eine Urwahl hatte Söder bereits ausgeschlossen. Die SPD habe gezeigt, dass diees System nicht überzeugend sei.

Zur Wahl für die SPD-Mitglieder stehen Olaf Scholz und Klara Geywitz oder Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil betonte auch auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel, dass er das Team Geywitz/Scholz unterstütze. "Ich hoffe, die Mitglieder entscheiden vernünftig und gut", sagte Weil.

Detailansicht öffnen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auf der Bühne. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Grünen als Hauptgegner der Union

Er kritisierte scharf den Vorschlag von Walter-Borjans, keinen SPD-Kanzlerkandidaten mehr aufzustellen. Weil sieht die Timing-Frage wie Söder: Wenn die Koalition bis 2021 hält, wovon übrigens beide Ministerpräsidenten aus Sicht ihrer Parteien ausgehen, dann könne die SPD nicht jetzt schon sagen, dass es sich nicht lohne, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Die Demoskopen, so Weil, würden für die SPD ein großes Potenzial messen. Es gebe Millionen Menschen, die nur auf ein richtiges sozialdemokratisches Angebot warteten.

Das sieht Söder wohl anders, er hat schon die Grünen als Hauptwettbewerber bezeichnet. Die Grünen würden die für Deutschland so wichtige Autoindustrie zu stark angreifen. Ein SUV werde als teuflischer angesehen als ein AKW. "Das muss aufhören", sagte Söder.