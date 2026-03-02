Die Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat sich in den vergangenen Monaten verselbständigt. Blickten deutsche Politiker vor ein paar Monaten noch skeptisch nach Australien, wo es ein solches Verbot gibt, oder nach Dänemark, wo es zumindest angekündigt ist, überschlagen sich die Parteien mittlerweile mit eigenen Forderungen. Sowohl die SPD als auch die CDU haben sich zuletzt für eine Altersbeschränkung ausgesprochen; können sie auch noch die CSU überzeugen, dürfte der Weg zu einer gesetzlichen Regelung nicht mehr allzu weit sein.