Mitten im Gespräch schiebt sich Patrik Hildingsson diesen kleinen braunen Beutel unter die Lippe, der in Deutschland verboten wäre, aber hier in Stockholm überall verkauft wird. Hildingsson, Berater der Tabakindustrie, lächelt und nimmt einen Schluck schwarzen Kaffee. Dann erklärt er, warum dieser braune Beutel, warum Nikotinpouches und Snus aus seiner Sicht keine dämonischen Produkte sind. Und wieso die Politiker in Berlin das auch endlich einsehen sollten.