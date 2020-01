Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2019 vorläufigen Zahlen zufolge einen Gewinn von 49 Milliarden Franken eingefahren. Das Ergebnis der Notenbank ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven, die die SNB am Devisenmarkt gekauft hatte, um den Franken zu schwächen und damit die Schweizer Exportwirtschaft zu stützen. Die SNB wolle insgesamt zwei Milliarden Franken an den Bund und die Kantone ausschütten, teilte die Bank am Donnerstag mit. Die rekordhohe Ausschüttungsreserve ermögliche es zudem, Bund und Kantonen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 zusätzlich Geld zukommen zu lassen.