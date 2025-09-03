Sie liegen beinahe in jedem Haushalt irgendwo herum und verstauben in dunklen Ecken: alte Smartphones. Unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder genutzt werden, um zu kommunizieren. Doch trennen können sich die wenigsten Verbraucher von ihnen. Dabei ist jedes einzelne Gerät eine Art Mini-Bergwerk, in dem wertvolle Rohstoffe in kleinsten Mengen stecken.
RohstoffeIn alten Smartphones steckt ein Milliardenschatz
Lesezeit: 2 Min.
- In europäischen Haushalten lagern laut einer Studie 431 Millionen alte Smartphones mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro.
- Deutschland führt mit 119,3 Millionen ausrangierten Geräten, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Italien.
- Nur 7,5 Prozent der alten Smartphones werden weltweit recycelt, in Europa sind es 10 Prozent der Altgeräte.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
In europäischen Haushalten verbirgt sich ein wertvolles Rohstofflager. Laut einer Studie liegen dort 431 Millionen alte Smartphones herum, mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro. Doch nur ein geringer Bruchteil davon wird recycelt.
Von Silvia Liebrich, München
Lesen Sie mehr zum Thema