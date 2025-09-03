Zum Hauptinhalt springen

RohstoffeIn alten Smartphones steckt ein Milliardenschatz

Lesezeit: 2 Min.

Bei alten Smartphones beträgt die Recyclingquote weltweit nur 7,5 Prozent, in Europa liegt sie bei zehn Prozent der Altgeräte.
Bei alten Smartphones beträgt die Recyclingquote weltweit nur 7,5 Prozent, in Europa liegt sie bei zehn Prozent der Altgeräte. (Foto: IMAGO/Shotshop)
  • In europäischen Haushalten lagern laut einer Studie 431 Millionen alte Smartphones mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro.
  • Deutschland führt mit 119,3 Millionen ausrangierten Geräten, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Italien.
  • Nur 7,5 Prozent der alten Smartphones werden weltweit recycelt, in Europa sind es 10 Prozent der Altgeräte.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

In europäischen Haushalten verbirgt sich ein wertvolles Rohstofflager. Laut einer Studie liegen dort 431 Millionen alte Smartphones herum, mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro. Doch nur ein geringer Bruchteil davon wird recycelt.

Von Silvia Liebrich, München

Sie liegen beinahe in jedem Haushalt irgendwo herum und verstauben in dunklen Ecken: alte Smartphones. Unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder genutzt werden, um zu kommunizieren. Doch trennen können sich die wenigsten Verbraucher von ihnen. Dabei ist jedes einzelne Gerät eine Art Mini-Bergwerk, in dem wertvolle Rohstoffe in kleinsten Mengen stecken.

Zur SZ-Startseite

MeinungSeltene Erden
:Es braucht eine politische Strategie für Rohstoffe

SZ PlusKommentar von Silvia Liebrich

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite