Bei alten Smartphones beträgt die Recyclingquote weltweit nur 7,5 Prozent, in Europa liegt sie bei zehn Prozent der Altgeräte. (Foto: IMAGO/Shotshop)

Zusammenfassung In europäischen Haushalten lagern laut einer Studie 431 Millionen alte Smartphones mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro.

Deutschland führt mit 119,3 Millionen ausrangierten Geräten, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Italien.

Nur 7,5 Prozent der alten Smartphones werden weltweit recycelt, in Europa sind es 10 Prozent der Altgeräte.

In europäischen Haushalten verbirgt sich ein wertvolles Rohstofflager. Laut einer Studie liegen dort 431 Millionen alte Smartphones herum, mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro. Doch nur ein geringer Bruchteil davon wird recycelt.

Von Silvia Liebrich, München

