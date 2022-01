Von Helmut Martin-Jung

Smart leben Die SZ beschäftigt sich in einer neuen Serie mit unserem digitalen, smarten Leben. Wie können wir das Smartphone nutzen, ohne uns in ihm zu verlieren? Alle Artikel lesen Sie hier.

Das sieht doch schon mal richtig profimäßig aus: Vom Plastikspatel über allerlei Pinzetten bis hin zu steckbaren Aufsätzen für Schrauben, von deren Existenz ich bisher noch gar nicht wusste - das frisch gekaufte Werkzeugpaket in der aufklappbaren Hülle enthält alles, was man zum Reparieren eines Smartphones so braucht. Fast alles. Vor allem eines fehlt, wofür aber diese tolle Werkzeugsammlung rein gar nichts kann: die nötige Erfahrung.