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HitzewelleSie wollen Ihr Smartphone zerstören?

Lesezeit: 2 Min.

Die elektronischen Bauteile eines Smartphones mögen direkte Sonne nicht so gerne, besonders der Akku kann darunter leiden.
Die elektronischen Bauteile eines Smartphones mögen direkte Sonne nicht so gerne, besonders der Akku kann darunter leiden. IMAGO/Pond5 Images

Dann sollten Sie Ihr überhitztes Handy in den Kühlschrank legen. Das ist nicht der einzige Tipp von sogenannten Experten bei Social Media, den man besser nicht nachmachen sollte.

Von Helmut Martin-Jung

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Klingt doch logisch, oder? Wenn das Smartphone gerade bei den derzeitigen Saunatemperaturen zu heiß geworden ist – ab in den Kühlschrank damit. So empfehlen es ja auch angebliche Experten in sozialen Medien wie Tiktok. Wer in der Schule in Physik aufgepasst hat, weiß allerdings: Das ist keine gute Idee.

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