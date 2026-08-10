Dann sollten Sie Ihr überhitztes Handy in den Kühlschrank legen. Das ist nicht der einzige Tipp von sogenannten Experten bei Social Media, den man besser nicht nachmachen sollte.

Klingt doch logisch, oder? Wenn das Smartphone gerade bei den derzeitigen Saunatemperaturen zu heiß geworden ist – ab in den Kühlschrank damit. So empfehlen es ja auch angebliche Experten in sozialen Medien wie Tiktok. Wer in der Schule in Physik aufgepasst hat, weiß allerdings: Das ist keine gute Idee.