Von Helmut Martin-Jung, München

Nein, rasieren kann Mann sich mit einem Smartphone noch immer nicht. Scherz-Apps, die zumindest das Geräusch täuschend echt imitieren, gab es schon ganz am Anfang, und es gibt es sie noch immer zuhauf. Ansonsten ist da aber nicht mehr viel, was mit einem Smartphone nicht geht. Die Wunderflundern haben einen ganzen Zoo an Gerätschaften überflüssig gemacht – von der Kamera über das Diktiergerät bis hin zum Musikspieler. Sie navigieren uns, ordern Taxis und Pizza, spielen eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl – sie sind sozusagen die Fernbedienung unsres Lebens.