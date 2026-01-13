Kaum etwas verrät so viel über einen Menschen wie sein Smartphone – ein persönlicheres Gerät hat es wohl noch nie gegeben. Ein mulmiges Gefühl kann einen da schon beschleichen, wenn jemand, der oder die nicht unbedingt zu den engeren Bekannten zählt, „nur eben mal schnell“ etwas nachschauen will. Und manch einer hat vielleicht schlimmere Absichten als bloß seine Neugierde zu befriedigen. Die beiden dominierenden Smartphone-Plattformen, Apples iOS und Googles Android, haben allerdings ein Bordwerkzeug eingebaut, das eine ausgewählte App sozusagen an den Bildschirm klebt. Nur diese lässt sich dann verwenden. Die Sperre kann nur der Besitzer wieder rückgängig machen, mit einem Entsperrcode oder per Gesichtserkennung.