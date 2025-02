Von Helmut Martin-Jung

Na, gut geschlafen, heut’ Nacht? Neben der Pharmabranche kümmert sich mittlerweile ein ganzes Heer Technikanbieter um die Bettruhe. Sie versprechen, die Schlafqualität zu überwachen oder sogar zu verbessern mit allerlei Sensoren und anderer Technik. Zur letzteren Kategorie gehört der amerikanische Hersteller Eight Sleep. Was früher gerne bei Kaffeefahrten an den Mann oder die Frau gebracht wurde – Heizdecken – offeriert das Unternehmen in einer Hightech-Variante, auch in Europa.