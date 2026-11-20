Bei der Start-up-Messe „Slush“ in Helsinki suchen ukrainische Gründer nach Lösungen für Minenschäden und die Raketenerkennung – und setzen dabei auf KI und Vogelstimmen. Ein Rundgang.

Der Mann mit dem Vollbart kommt gleich zum Punkt, er sagt: „Sie fragen sich jetzt bestimmt, what the fuck?“ Er habe sich das ja auch gefragt am Anfang. Aber jetzt finde er: „Amazing“ sei das alles, „amazing, amazing“. Neben ihm ruckelt ein Einhorn.