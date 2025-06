Die Kölner TV-Firma will mit der Übernahme zu einem Fernseh-Champion werden. Die Chance dafür ist da – aber nur, wenn alles richtig läuft.

Was RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter da am Freitagmorgen verkündet hat, kann man fast als Coup bezeichnen: Die Kölner Sendergruppe will den Bezahlsender Sky übernehmen, und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Damit rückt der Traum der Konzernmutter Bertelsmann, einen sogenannten Champion im deutschen Fernsehmarkt zu schaffen, also einen Anbieter von ernst zu nehmender Größe, ein deutliches Stück näher. Kommt die Übernahme wie geplant zustande, sortieren sich die Kräfteverhältnisse auf dem deutschen Fernseh- und Streamingmarkt völlig neu.