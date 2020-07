Von Cerstin Gammelin, Berlin

Aufgrund der scheibchenweise auftauchenden neuen Erkenntnisse über die Verbindungen der Wirecard AG in die Bundespolitik will die Bundesregierung nach Informationen der Süddeutschen Zeitung eine zügige gemeinsame Aufklärung der Betrugsaffäre forcieren. Dazu soll die vom Bundesfinanzministerium Ende der vergangenen Woche vorgelegte chronologische Auflistung aller Vorgänge zu und mit Wirecard mit denen des Kanzleramts und des Wirtschaftsministeriums synchronisiert werden. In Archiven wie dem des Finanzministeriums in Hoppegarten lagern zudem noch Akten aus früheren Jahren, die ausgewertet werden müssen. Man wolle schnell einen Überblick und damit Klarheit schaffen, hieß es am Sonntag in Berlin.