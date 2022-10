Von Herbert Fromme, Köln

Mietwagen, die keine Kundinnen oder Kunden gefunden haben und deshalb im Parkhaus stehen, brauchen eigentlich keine Versicherung für diesen Tag. Bei denen, die auf der Straße sind, hängt das Risiko wiederum stark von der Art der Nutzung, der Mietdauer und anderen Kriterien ab. Mithilfe genauer Daten über die Pkws und ihre Nutzung testen der Münchner Autovermieter Sixt und der Düsseldorfer Versicherer Ergo von sofort an eine neue Autoversicherung für Leihwagen - die passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten ist. So versichert Munich-Re-Tochter Ergo jetzt 10 000 der knapp 60 000 Fahrzeuge von Sixt in Deutschland.

"Wir wissen, ob ein Fahrzeug unter einem Abonnement oder nur für eine Fahrt gemietet wird", sagte Karsten Crede, der bei Ergo für die Kooperation mit Autoherstellern und Vermietern zuständig ist und einst VW-Versicherungschef war. Weitere wichtige Fragen für die passgenaue Versicherung seien laut Crede: "An welchem Wochentag wird das Fahrzeug gemietet? Weichen der Abholort und der Rückgabeort voneinander ab? Wie lange ist das Fahrzeug unterwegs? Welche Schäden gab es schon?"

Ergo ermittelt das individuelle Risiko der Fahrzeuge

Aus den Antworten ermittelt Ergo das individuelle Risiko des Fahrzeugs. "Das wird dann sehr viel passgenauer als bisher", sagt Crede. "Wir können immer nachjustieren, und das ganze Modell wird ständig schlauer." Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, betonte er. Auch das Fahrverhalten misst Ergo in der Zusammenarbeit mit Sixt nicht, anders als bei Telematik-Tarifen.

Sixt bringt das Modell bei gutem Verlauf spürbare Einsparungen. Diese könnte das Unternehmen auch an Kunden weitergeben und so einen Wettbewerbsvorteil ausspielen. Karsten Crede glaubt, dass für neue Mobilitätsformen auch neue Versicherungsangebote nötig seien. In der vergangenen Woche hatte er einen Vertrag mit dem chinesischen Elektroautohersteller Nio unterzeichnet, der seine Wagen in Deutschland nur im Abomodell anbietet. Ergo versichert sie. Die Versicherung hat auch Kooperationen mit BMW, Volvo und Great Wall Motors.