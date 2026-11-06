Fliegen kostet viel mehr als früher. Viele Airlines investieren trotzdem in ihre Flotten, vor allem in bequeme Sitze in der Business- und First Class. Das wird nach wie vor stark nachgefragt.

Schlummern über den Wolken: So sollen künftig die Sitze der Businessclass bei Singapore Airlines zum Schlafen umgewandelt werden können.

Wie es so ist mit alten Sitzen, konnte Recaro-Chef Mark Hiller gerade noch einmal ausführlich testen. Am Donnerstag jettete er die zwölf Stunden nach Singapur für einen geschäftlichen Termin, schon am Freitagabend wollte er sich wieder auf die Rückreise machen.