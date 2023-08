Interview von Vivien Timmler und Nils Wischmeyer

Was ist das beste Gemüse der Welt? "Eine Scheißfrage", bricht es aus Simon Tress heraus. Denkpause von zwei Sekunden, dann: "Die Karotte." Aber wie die schmeckt? Simon Tress kann es nicht in Worte fassen. Also springt er auf, los, Interview unterbrechen, ab in den Keller, wo er das Gemüse lagert, sofort. Schon der Keller: längliches Gewölbe, Gemüse in Holzkisten. "Einfach geil, oder?" Schnell zurück in die Küche, waschen, essen, wieder geil finden. "Hammer, oder?" Obwohl der Geschmack den Gaumen noch nicht erreicht hat, ist der Bio-Koch schon wieder vier Schritte weiter. Wo waren wir gleich stehen geblieben? Tress lebt in 1,5-facher Geschwindigkeit, mindestens. Mit seinen drei Brüdern hat er von der Schwäbischen Alb aus ein Imperium aufgebaut: Bio-Hotel, Fertigsuppenfirma, Veranstaltungslocations und zwei Restaurants, davon eins mit Empfehlung aus dem Michelin-Guide. Tress kocht hier selbst, radikal regional. Ausgerechnet.