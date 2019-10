Wer Silvia Huber treffen will, muss zwei Stunden durchs Kaisertal bei Kufstein wandern, an dessen Ende sie eine Schutzhütte mit Bergsteigerschule betreibt. Die 56-Jährige könnte die ältere Schwester von Pippi Langstrumpf sein: ein Schuh grün, der andere rot. Und auch sonst macht sie vieles so, wie es ihr gefällt. Am Geländer der Hütte flattern bunte Fahnen, wer seine Buchung absagt, wird gebeten, statt einer Stornogebühr für Hilfsprojekte in Nepal zu spenden. Auf der Speisekarte steht glutenfreier Buchweizenkuchen statt Apfelstrudel. Am Nachmittag macht Silvia Huber eine Pause und setzt sich mit einem Espresso in die Gaststube.

