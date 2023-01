Essay von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Elon Musk ist einer von den Guten. Also, das muss er doch sein, oder? Er arbeitet Tag und Nacht am Fortbestand der Menschheit, ob auf diesem Planeten oder einem anderen. Er baut Elektroautos und -trucks für nachhaltigen Transport. Er baut Raketen, die auf die Erde zurückkehren. Er sorgt mit dem Satelliten-Kommunikationssystem Starlink dafür, dass Menschen in Kriegsgebieten wie der Ukraine oder entlegeneren Winkeln der Welt miteinander kommunizieren können. Als Chef von Twitter sieht es bei allem Chaos so aus, als wolle er den Journalismus revolutionieren - was keine schlechte Idee ist zum Wohl der Menschheit.