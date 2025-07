Innerhalb von fünf Jahren arbeitete Soham Parekh bei mindestens 19 Start-ups – bei vielen davon gleichzeitig. Jetzt ist der Betrug aufgeflogen, doch der Entwickler bekommt eine letzte Chance.

Von Simon Berlin

Der Lebenslauf von Soham Parekh liest sich wie ein indisch-amerikanisches Märchen. Informatik-Studium in Mumbai, Master-Abschluss an der renommierten Georgia-Tech-Universität, Praktika bei Amazon, Google und Meta, dann leitende Entwicklerjobs bei erfolgreichen Start-ups im Silicon Valley. Etliche Gründer schwärmen von Parekhs Auftreten in Bewerbungsgesprächen und loben seine technischen Fähigkeiten. Mit 27 Jahren scheint er erreicht zu haben, wovon Millionen Studierende träumen.