Die Konjunkturflaute in China wird Siemens noch einige Zeit beschäftigen. Dort könne es noch etwas länger dauern, bis die Kunden des Technologiekonzerns ihre erhöhten Lagerbestände in der Automatisierungs-Sparte abbauen könnten, sagte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Das Tief bei der Nachfrage sei aber überwunden, im Vergleich zum Vorquartal sei sie schon wieder gestiegen. "Wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzt", sagte er.