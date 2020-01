Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser mache einen unentschuldbaren Fehler, sagte die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. "Diese Entscheidung ist aus dem Jahrhundert gefallen."(Im Bild: Protest von Fridays for Future in Hannover)

Siemens hält trotz Protesten von Klimaschützern an einem 18-Millionen-Euro-Auftrag für eine Kohlemine in Australien fest. Der Industriekonzern will Signaltechnik für eine Zugverbindung liefern.