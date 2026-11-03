Für Personalchefin Judith Wiese sind die vielen über Jahrzehnte gewachsenen Cheftitel bei Siemens ein „Artefakt aus einer anderen Welt“. Ein Gespräch über alte und neue Welten – und die Frage, ob man in Zukunft noch Manager braucht.

Ein Spätnachmittag in der Siemens-Zentrale am Münchner Wittelsbacher Platz. Die meisten hier haben ihre Büros schon verlassen, in der Eingangshalle läuft ein Video in Dauerschleife. Siemensianer erzählen in kurzen Aufsagern, was das fast 180 Jahre alte Unternehmen heute für sie bedeutet. Mit einem gläsernen Fahrstuhl erreicht man das Büro von Judith Wiese im sechsten Stock, von wo aus man den perfekten Blick auf die Stadt hat. Über den Dächern von München erklärt Wiese nun, warum so viele Managerinnen und Manager bei Siemens gerade ihre Cheftitel verlieren. Und warum die Welt keine Angst haben sollte vor der Siemens-KI.