Von Caspar Busse und Thomas Fromm

Zu den interessanten Fragen im Leben dieses Mannes gehört vermutlich diese: Hätte Josef Käser aus Arnbruck in Niederbayern Siemens eigentlich genauso auseinandergenommen, wie es Joe Kaeser getan hat? Im Laufe mehrerer Jahre aufgespalten und zerlegt in seine Einzelteile? Und wäre dieser Josef Käser, 1957 als Sohn eines Mechanikers und einer gelernten Friseurin in dem kleinen Dorf im Bayerischen Wald geboren, überhaupt bis ganz nach oben gekommen in diesem großen Weltkonzern?