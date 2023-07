Siemens-Firmenzentrale in München. Der Konzern will in Erlangen einen Campus für Entwicklung und High-Tech aufbauen.

Der Münchner Konzern will viel Geld in heimische Standorte investieren; allein 500 Millionen Euro in Erlangen. Es soll ein Zeichen sein - auch gegen jene, die mit Milliarden ins Ausland gehen.

Von Thomas Fromm

Ein besonderer Tag für Siemens sei das, sagt der Chef, und das könne man schon daran erkennen, dass der Vorstand hier vorne stehe. Und natürlich auch ein besonderer Tag für Deutschland, was man vermutlich daran erkennen kann, dass später dann auch der Bundeskanzler nach Erlangen kommt. Wenn ein Konzern wie Siemens eine Milliarde Euro in Deutschland investiert, dann ist das ja mal kein schlechtes Zeiten in diesen Zeiten. "Wir glauben nicht, dass wir die Geisterfahrer sind", sagt Roland Busch, Chef des Technologiekonzerns Siemens. Also sieht man sich eher auf der richtigen Seite der Autobahn.

Es ist erst einen Monat her, dass der Münchner Technologiekonzern einen ehrgeizigen Milliardenplan für künftige Investitionen bekanntgegeben hat. Es ging damals um zwei Milliarden Euro, die in neue High-Tech Fabriken in Asien, Europa und den USA gehen sollen. Bekannt waren, bislang: Der Bau einer neuen High-Tech-Fabrik in Singapur für 200 Millionen Euro, aus der heraus die wachsenden Märkte in Südostasien bedient werden soll. Und noch mal 140 Millionen Euro für das Siemens-Werk im chinesischen Chengdu. Und damals fragten sich viele: Schön, aber wohin fließt nun der große Rest der zwei Milliarden Euro?

Wenn Unternehmen etwas Großes ankündigen, aber dann nur einen kleinen Teil davon kommunizieren, dann löst das nicht nur Spekulationen aus. Dann darf man auch davon ausgehen, dass sie hier eine ziemlich durchgetaktete Dramaturgie verfolgen.

So wie jetzt bei Siemens.

Und so stehen sie hier am Donnerstagmittag auf dem Gelände des Erlangener Siemens-Werks und verkünden Großes. Eine Milliarde Euro für Deutschland, 500 Millionen Euro davon sollen in einen neuen Campus für Entwicklung und High-Tech in Erlangen gehen. Siemens setze auf Innovation in Deutschland, sagt Busch, auf industrielle Automatisierung und Digitalisierung. Hochautomatisierte Fabriken, in denen Menschen und Maschinen Hand in Hand arbeiten.

Silicon Valley in Franken - das soll das Ziel sein

Aus Nürnberg soll nun also eine Art "Grundstein für das industrielle Metaverse" werden, sagt Busch, also für das Geschäft mit virtuellen Darstellungen der realen Welt in der Industrieproduktion. Und der Konzern? Könnte so eine Art neues Meta (Facebook) in den Fabriken werden; Silicon Valley in Franken. "Wir revolutionieren die Art, wie wir produzieren", sagt der Siemens-Chef. Wieder mal eine Revolution aus Bayern also, über 100 Jahre nach der letzten.

Es passt gut zu diesem Erlangener Mittag, dass am gleichen Tag die deutsche Außenministerium Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin sitzt und eine neue China-Strategie verkündet. Denn irgendwie geht es am Ende ja doch darum: Sich unabhängiger zu machen von China, ohne China zu verlassen. Und vor allem: Ohne China und seine Führung zu verprellen. Busch spricht an diesem Donnerstag von "Balance finden" - Abhängigkeiten zurückfahren, Chancen und Gewinne mitnehmen. Wenn alles so einfach wäre.

Detailansicht öffnen Roland Busch ist Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Angesichts der steigenden geopolitischen Spannungen mit China und der Frage, wie es mit Taiwan im Besonderen und mit den Beziehungen zu Peking im Allgemeinen weitergeht, wird Siemens damit auch zu einer Art Testfall der deutschen Industrie: Wie kriegt man die richtige China-Dosis hin? Was ist zuviel, was zu wenig China? Nun ist es ja nicht so, dass Siemens den Milliardenmarkt komplett aufgeben will - im Gegenteil. Auf das China-Geschäft verzichten? Besser nicht. Stattdessen: Risiken verteilen, man weiß nie, wann und wo der nächste größere Konflikt auf dieser Welt stattfindet. Wenn man zwei Milliarden Euro in neue Werke investieren will und die Hälfte davon in Deutschland bleibt, dann ist das ja auch ein Statement.

Und ein Zeichen gegen die drohende Deindustrialisierung eines Landes, das jahrelang glaubte, dass es mit der Globalisierung nun immer so weiter gehen würde - und dass alles, was im Ausland investiert wird, immer auch automatisch gut sein würde für den Standort Deutschland. Wenn man so will, auch ein Statement gegen Unternehmen, die auch in diesen Zeiten kein Problem damit haben, zehn Milliarden Euro in China zu investieren. Gegen den Chemiekonzern BASF und seinen sehr China-affinen Chef Martin Brudermüller zum Beispiel. "Viele Unternehmen investieren derzeit lieber im Ausland", sagte Busch. Siemens dagegen investiere in Deutschland. Man wird dem Siemens-Chef nicht zu nahe treten, wenn man das so interpretiert: Wir bei Siemens machen es anders, und das ist auch gut so.

Siemens glaube "an die Innovationskraft und den Erfindergeist Deutschlands"

Natürlich ist Deutschland zurzeit alles andere als ein Traum für angehende Investoren. Komplizierte Bürokratie, steigende Energiepreise und der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Das weiß auch der Siemens-Chef. Warum er es trotzdem macht? "Weil es hier etablierte, erfolgreiche Ökosysteme gibt", sagt er. "Auto, Chemie, Pharma, und sehr starke mittelständische Unternehmen". Und dann kommt eine jener rhetorischen Figuren, die dadurch überzeugen wollen, indem sie das Gesagte einfach wiederholen: "Wir investieren in Deutschland, weil wir an die Innovationskraft und den Erfindergeist Deutschlands glauben. Wir investieren in Deutschland, weil wir an die Menschen in diesem Land glauben."

Andere investieren auch in diesen Wochen Monaten, aber sie investieren vielleicht vor allem, weil ihnen dabei hohe Summen zufließen. Der US-Chiphersteller Intel bekommt für seine Chipfabrik in Magdeburg an die zehn Milliarden Euro staatliche Subventionen und investiert so insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro. Zehn Milliarden Euro Steuergeld, damit ein US-Konzern in Sachsen-Anhalt Halbleiter produziert - unumstritten ist das keineswegs. Die Befürworter argumentieren: Europa ist bei Halbleitern abhängig von Asien und sollte daher unabhängiger werden. Weil aber die Produktion von Chips in Europa im Vergleich eherblich teurer ist, gehe es nicht ohne Subventionen.

Weil das so ist, sollen EU-Staaten den Bau von Chipfabriken mit Milliardenhilfen fördern können. Der so genannte "Chips Act" sieht an die 43 Milliarden Euro vor, mit denen die Halbleiterindustrie in der EU gefördert werden kann. Auch das neue Infineon-Werk in Dresden wird mit öffentlichen Mitteln gefördert - hier geht es um einen staatlichen Zuschuss von rund einer Milliarde Euro.

Siemens, das ist Busch wichtig, bekommt keine Subventionen.