Roland Busch, 61, hatte zuletzt wie so manch anderer Topmanager ein Faible für schwarze Lederjacken entwickelt. Auf einer Tech-Konferenz in Las Vegas etwa trat er so auf – und ähnelte dem gerade in die Schlagzeilen geratenen Nvidia-Chef und -Gründer. „Die Lederjacke trage ich auch privat. Und ich muss hier zu Protokoll geben, dass ich die schon hatte, bevor Jensen Huang damit aufgetreten ist“, sagte der Siemens-Chef dazu im vergangenen Jahr der SZ.