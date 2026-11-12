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Siemens und NvidiaHilfe, ich habe meinen Konzern geschrumpft

Lesezeit: 3 Min.

Konzernchef Roland Busch in Lederjacke  bei einem Auftritt in Las Vegas im Jahr2024.
Konzernchef Roland Busch in Lederjacke  bei einem Auftritt in Las Vegas im Jahr2024.
DeeCee Carter/IMAGO/MediaPunch

Der Münchner Technologiekonzern gliedert die gesamte Gesundheitssparte Healthineers aus – im Rest des Unternehmens laufen die Geschäfte gut, noch. Wird sich die Krise bei Nvidia auswirken?

Von Caspar Busse

SZ bei Google bevorzugen

Roland Busch, 61, hatte zuletzt wie so manch anderer Topmanager ein Faible für schwarze Lederjacken entwickelt. Auf einer Tech-Konferenz in Las Vegas etwa trat er so auf – und ähnelte dem gerade in die Schlagzeilen geratenen Nvidia-Chef und -Gründer. „Die Lederjacke trage ich auch privat. Und ich muss hier zu Protokoll geben, dass ich die schon hatte, bevor Jensen Huang damit aufgetreten ist“, sagte der Siemens-Chef dazu im vergangenen Jahr der SZ.

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Seine Anfälligkeit für Affären war Jensen Huang anzusehen, meinen Modeexperten: Männer in der Midlife-Crisis könne man zielsicher an einem Kleidungsstück erkennen.

SZ PlusVon Julia Werner

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