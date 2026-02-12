Der Unterschied könnte größer kaum sein. SAP wurde 1972 in der Provinz in Baden-Württemberg gegründet und ist heute das einzige Softwareunternehmen aus Europa mit Weltrang. Siemens ist mehr als hundert Jahre älter, die Anfänge gehen auf das Jahr 1847 zurück, damals fingen in einer kleinen Werkstatt in einem Hinterhaus in Berlin-Schöneberg Werner Siemens und Georg Halske an. Siemens wurde zu einem der ersten weltweit tätigen Industrieunternehmen.