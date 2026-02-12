Zum Hauptinhalt springen

SiemensPlötzlich das wertvollste Unternehmen Deutschlands

Lesezeit: 3 Min.

Roland Busch während der Hauptversammlung der Siemens AG in der Olympiahalle.
Roland Busch während der Hauptversammlung der Siemens AG in der Olympiahalle. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Siemens hat überraschend SAP überflügelt. Der 179 Jahre alte Traditionskonzern hatte sich zuletzt erstaunlich konsequent gewandelt – das zahlt sich nun aus. Die Aktie steigt weiter.

Von Caspar Busse

Der Unterschied könnte größer kaum sein. SAP wurde 1972 in der Provinz in Baden-Württemberg gegründet und ist heute das einzige Softwareunternehmen aus Europa mit Weltrang. Siemens ist mehr als hundert Jahre älter, die Anfänge gehen auf das Jahr 1847 zurück, damals fingen in einer kleinen Werkstatt in einem Hinterhaus in Berlin-Schöneberg Werner Siemens und Georg Halske an. Siemens wurde zu einem der ersten weltweit tätigen Industrieunternehmen.

Zur SZ-Startseite

MeinungBörse
:Der Absturz von SAP an der Börse bedeutet nichts Gutes

SZ PlusKommentar von Caspar Busse
Portrait undefined Caspar Busse

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite