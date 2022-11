Wie Siemens Energy die Wende schaffen will

Strom von Norden nach Süden - dahin, wo er gebraucht wird: Ein Blick über die Baustelle des Umspannwerkes in Philippsburg.

Der Konzern hängt tief in den roten Zahlen. Unterwegs mit einem Ingenieur und einem Vorstandschef, der sich fragt, wie das alles weitergehen soll. Mit der Energiewende - und mit dem Unternehmen selbst.

Von Thomas Fromm, Philippsburg

Ein Weltkonzern wie Siemens Energy mit an die 90 000 Mitarbeitern ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Ganz oben gibt es die großen globalen Linien, aber eben auch all die Probleme, und natürlich die Vorstände und Großstrategen. Weiter unten gibt es die tägliche Arbeit, die ja immer weitergeht, egal wie sich Aktienkurse entwickeln. Um zu verstehen, wie so ein Unternehmen tickt, lohnt es, sich beide Seiten genauer anzuschauen.