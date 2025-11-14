Man muss es als Symbol deuten, dass Christian Bruch sich diesen Ort ausgesucht hat. Hier, im Siemens-Energy-Werk im Berliner Stadtteil Moabit präsentiert der Konzernchef die Jahreszahlen und neben dem Podium liegt wie ein riesiger, schlafender Drache: eine Gasturbine. Ein ungewöhnliches Accessoire für eine Pressekonferenz? Irgendwie schon, aber eben auch essenzielle Technik für Gaskraftwerke. Jene Sparte, die im Energietechnikkonzern vor wenigen Jahren noch als eine Art Bad bank galt, als Teil einer fossilen Vergangenheit. Bei der sich jetzt aber herausstellt, dass sie gar nicht so bad ist, im Gegenteil: Das Geschäft mit den großen Drachen boomt gerade, und deswegen taugen solche Gasturbinen wieder sehr als Deko-Elemente. Oder, wie Bruch sagt: „2025 war ein Erdgasjahr.“