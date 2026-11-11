In Berlin steht ein Wuchtbunker, wie man ihn der Welt wünschen würde, ein massiver, hochgesicherter Schutzraum. Siemens Energy hat die meterdicke Stahlhülle in der Hauptstadt neu errichtet, direkt an den Werkshallen für seine Gasturbinen. Dort werden die Maschinen in den Bunker geschoben, um in Balance gebracht zu werden. Denn in den Kraftwerken werden sich die Turbinen später 3000 Mal pro Minute drehen. Sie dürfen dabei kaum ausschlagen, kaum vibrieren, keine Unwucht entwickeln. Tun sie es in den Tests doch, setzen die Mitarbeiter in Berlin grammschwere Gegengewichte in die Stahlkörper der Turbinen ein. Solange, bis alles stimmt. Präzisionsarbeit, made in Berlin. Ja, man wünschte der Welt mit ihren Kriegen und Krisen einen solchen Wuchtbunker, in der Gegengewichte gezielt dort wirken, wo man sie setzt.