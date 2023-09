Wegen des Milliardendesasters bei Windturbinen bekommt der Konzern nun rechtliche Probleme. Was dies bedeutet - und was Anleger kritisieren.

Von Thomas Fromm

Mit der Kommunikation von Managern ist es oft so eine Sache. Jedes Wort kann so oder so interpretiert werden, und manchmal lösen kleine Halbsätze dann halbe Erdbeben an der Börse aus. Manager, ihre Juristen und die Kommunikationsabteilungen der Unternehmen brüten daher oft sehr lange über diesen Halbsätzen - sie fürchten den schmalen Grat, sicher ist sicher.