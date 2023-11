Andererseits: An diesem Mittwoch legt der Münchner Konzern, der Großprojekte wie Kraftwerke, Stromleitungen und Windkraftanlagen betreibt, schon am frühen Morgen seine Bilanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Eine Jahrespressekonferenz aber, bei der man auf die entscheidende Frage keine Antwort geben kann, wäre äußerst ungünstig. Denn diese Frage ist inzwischen existentiell und sie lautet: Wie soll es weitergehen mit diesem für die Energiewende so wichtigen Unternehmen, das wegen großer Probleme in seinem Windturbinengeschäft Milliardenverluste schreibt? Und wer steht nun für die 15 Milliarden Euro Garantien gerade, die der Konzern dringend braucht, um in der nächsten Zeit seine Geschäfte fortführen zu können und Großprojekte abzusichern?

So wie es aussieht, kann der Konzern nun am Mittwochmorgen Vollzug melden - allerdings mit Hilfe eines äußerst kompliziert sortierten Rettungsmodells.

Zwölf Milliarden Euro sollen nun von den Banken garantiert werden. Sie waren es, die sich zunächst aus dem Geschäft mit Garantien zurückgezogen hatten, weil die Verluste von Siemens Energy zu hoch und die Probleme bei der Windenergietochter Gamesa zu unkalkulierbar geworden waren, um diese Risiken noch selbst zu schultern. Mit Hilfe eines Kniffs aber übernehmen sie nun doch einen erheblichen Teil der Bürgschaften: Rund 7,5 Milliarden des Zwölf-Milliarden-Pakets des Bundes könnten am Ende mit Hilfe von Rückgarantien abgesichert werden.

Von Anfang an war von Bund und Banken gefordert worden, dass auch der Alteigentümer von Siemens Energy, Siemens, eine aktive Rolle bei den Garantien übernimmt. Der Münchner Konzern hält derzeit noch 25,1 Prozent an dem Energietechnik-Unternehmen. Allerdings hatte sich Siemens bislang eher zögerlich gezeigt - aus Konzernkreisen hieß es, man wolle aus Rücksicht auf seine Aktionäre keine möglichen Lasten bei Siemens Energy schultern, auch sei man rechtlich nicht dazu verpflichtet. Nun hat man offenbar einen Weg gefunden, auch die frühere Konzernmutter mit einzubeziehen - zumindest ein bisschen. Grundlage der Verhandlungen ist - unter anderem - ein siemensinterner Deal, über den zuerst das Handelsblatt berichtet hatte und der zeigt, wie verbandelt Mutter und Tochter im Grunde immer noch sind. So soll Siemens seiner Ex-Tochter Siemens Energy einen 18-Prozent-Anteil an der gemeinsamen indischen Landesgesellschaft abkaufen. Möglicher Preis: An die zwei Milliarden Euro, die dann als eigene Garantien eingesetzt werden können. Insgesamt sollen insgesamt drei Milliarden Euro erlöst werden.

Das Thema Bund und Banken sei geklärt, heißt es aus Konzernkreisen. Nun müssten dem Ganzen noch die Aufsichtsratsgremien zustimmen. Mit Spannung wird nun auf die Aufsichtsratssitzung von Siemens an diesem Dienstagabend gewartet, dann soll über das Paket, zu dem auch der Indien-Deal gehört, entschieden werden. Dass die Konzernmutter gegen ihre aktive Beteiligung an der Aktion votiert, während zur gleichen Zeit schon Bund und Banken ihre Bereitschaft erklärt haben, bei den Garantien mitzumachen, gilt als eher unwahrscheinlich. "Jetzt hängt es an der Konzernmutter", sagt ein mit den Vorgängen Vertrauter.

Über die Garantien war seit Wochen diskutiert worden, in der Politik, aber auch bei Siemens in München. Hintergrund sind die massiven Qualitätsprobleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die seit Jahren Verluste schreibt und damit die Konzernbilanz der Mutter Siemens Energy belastet. Ausgerechnet das Geschäft mit erneuerbaren Energien ist der Problemfall im Haus, und es sorgt dafür, dass es für den Konzern immer schwieriger wird, das klassische Geschäft mit Gasturbinen oder Kraftwerksbauten abzuwickeln. Grund: Man bekam am Markt nicht mehr jene Garantien, die man für die Fortsetzung der Großprojekte brauchte. Gleichzeitig aber gilt Siemens Energy als ein zentrales Unternehmen der Energiewende und wegen seiner Bedeutung für den Strommarkt und die Sicherheit der Netze als "systemrelevant". Von Anfang an hatte sich der Bund offen für Garantien gezeigt, allerdings unter einer Bedingung: Dass auch die frühere Konzernmutter Siemens mitzieht und einen Teil der Milliardengarantien übernimmt.

Siemens Energy war vor drei Jahren vom Siemens-Konzern abgespalten und im Dax börsennotiert worden. Damit auch Gamesa, jene spanische Windfirma, die schon im Jahre 2017 bei Siemens eingegliedert wurde. Was eigentlich als Geschäft der Zukunft gelten sollte, entpuppte sich schnell als Problemsparte. Im Quartalsrhythmus veröffentlichte Siemens Gamesa Gewinnwarnungen. Die Garantien für Siemens Energy gelten dennoch als alternativlos. Denn vor allem chinesische Hersteller drängen derzeit mit günstigeren Modellen auf den europäischen Markt. Ein Energietechnikkonzern wie Siemens Energy mit seinen Produkten für die Energiewende, da sind sich Politik und Wirtschaft weitgehend einig, wird für die Unabhängigkeit der deutschen und europäischen Energiewirtschaft noch gebraucht.