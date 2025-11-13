Zum Hauptinhalt springen

IndustrieWarum Siemens jetzt ein Digitalkonzern sein will

Lesezeit: 4 Min.

Klingt ziemlich griffig, was Siemens-Chef Roland Busch zu verkünden hat: die Gründung einer „One Tech Company“.
Klingt ziemlich griffig, was Siemens-Chef Roland Busch zu verkünden hat: die Gründung einer „One Tech Company“. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Trump, Zölle, Wirtschaftskrise? Der Münchner Konzern macht trotzdem Rekordgewinne. Und feiert mit extragroßer Leinwand seine Zukunft als Technologieunternehmen.

Von Thomas Fromm, München

Auf dem Wittelsbacher Platz wird in diesen Tagen gesägt und gehämmert, man bereitet sich gerade auf Weihnachten vor. Es ist ja auch in sechs Wochen schon wieder so weit. Aber dass ausgerechnet hier, direkt vor der Siemens-Konzernzentrale, seit Jahren eine strikt mittelalterliche Version der deutschen Weihnachtsmarkt-Romantik zusammengeschraubt wird? Holzbuden, dampfende Glühweinkessel, Kerzen, Stricksocken und Filzpantoffeln? Schon interessant, das Ganze.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite