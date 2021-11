Arztpraxen werden zunehmend digitalisiert, so will es die Gesundheitspolitik. Damit gehen auch neue Risiken einher.

Von Jannis Brühl

Mitten in einer neuen Welle der Corona-Pandemie und der Booster-Impfungen bedeutet ein Hackerangriff zusätzlichen Ärger für Tausende deutsche Arztpraxen.

Das Unternehmen Medatixx aus dem hessischen Eltville am Rhein vertreibt erfolgreich Software für Praxen und ist nun Opfer von Ransomware - Erpressersoftware - geworden. Medatixx teilte mit, Mitte vergangener Woche seien seine zentralen Systeme verschlüsselt worden. Solche spezielle Software nimmt die Daten eines Computersystems als "Geisel" und macht sie erst wieder für den Besitzer lesbar, wenn der Lösegeld an die kriminellen Hacker gezahlt hat. Zumindest, wenn der Erpresste Glück hat und die Gangster einen guten Tag.

Medatixx ist nun so gut wie unsichtbar. Der zentrale Kundensupport des Unternehmens ist ausgefallen. Wer am Dienstagfrüh die Hotline für Kunden anrief, hörte nur eine Bandansage: Wegen einer "technischen Störung" sei man nicht erreichbar. Wer eine E-Mail an das Unternehmen schreibt, erhält eine Fehlermeldung. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es: "Die Ermittlungsbehörden und die für uns zuständige Datenschutzbehörde sind ebenfalls eingeschaltet."

Medatixx hat Ärzte, die seine Computerprogramme nutzen, aufgerufen, ihre Passwörter zu ändern. Das betrifft Tausende Ärzte, denn das Unternehmen ist nicht irgendeine Software-Klitsche, sondern die Nummer zwei der Branche in Deutschland hinter der Compugroup aus Koblenz. Medatixx rühmt sich eines Marktanteils von 28 Prozent. Es geht um mehr als 20 000 Praxen, mit 40 000 Ärzten und noch mehr Praxismitarbeitern.

Zwar habe der Angriff nicht die Computer der Praxen selbst getroffen, sondern das zentrale System von Medatixx. Es sei aber nicht auszuschließen, "dass bei uns gespeicherte Daten entwendet wurden". Dazu könnten auch Passwörter zählen, mit denen Ärzte den Zugang zu ihren Systemen absichern, in denen intime Röntgenbilder, Laborwerte, Befunde und Rezepte lagern.

Medatixx will offensichtlich ausschließen, dass Hacker in die Computer der Praxen eindringen

Deshalb ruft Medatixx seine Kunden auf, nicht nur "unverzüglich" das Passwort für die Praxissoftware zu ändern, sondern auch das für Windows und für den sogenannten TI-Konnektor, einen speziell gesicherten Router, der die Daten besonders geschützt übertragen soll. Er verbindet die Computer der Praxen und ihre Kartenlesegeräte mit der Telematik-Infrastruktur (TI), über die das deutsche Gesundheitswesen digital vernetzt ist. Krankenhäuser, Apotheken, Ärzte und Krankenkassen haben also ihr eigenes, mit spezieller Hardware verbundenes Netz.

Offensichtlich will Medatixx ausschließen, dass Hacker über das Software-Haus in die Computer der Praxen selbst eindringen. Dann könnten sie auch die Telematik-Infrastruktur infiltrieren, zu der nur legitimierte Praxen Zugang haben.

Passwörter werden zwar meist verschlüsselt gelagert, aber diese Verschlüsselung kann von kundigen Hackern oft geknackt werden. Anleitungen, wie sich die Passwörter der verschiedenen Systeme und Medatixx-Softwareprodukte ändern lassen, finden Betroffene hier. Auf Anfrage der SZ äußerte sich das Unternehmen bislang nicht.

Auch wenn noch unklar ist, ob einzelne Praxen oder die TI-Infrastruktur nun gefährdet sind: Die Vorsichtsmaßnahme des massenhaften Passwortwechsels zeigt, wie heikel Angriffe auf Unternehmen sind, die mit Zehntausenden anderen Systemen verbunden sind. Solche Hacking-Attacken auf zentrale Dienstleister, die viele andere versorgen, können besonders verheerend sein, weil es auf einen Schlag so viele andere Angriffsziele gibt.