"Shrinkflation":Edeka plant, Mogelpackungen zu kennzeichnen

Kleinere Packungen zu höheren Preisen ärgern Verbraucher. Edeka kündigt an, dagegen vorzugehen, mit einem Preis-Pranger direkt am Regal. Ist das ernst gemeint oder bloß eine Image-Kampagne?

Von Michael Kläsgen

Edeka hat etwas sehr Ungewöhnliches in Planung. Den internationalen Herstellern von Markenartikeln wie Nestlé, Unilever oder Mondelez dürfte das gar nicht gefallen. Denn der nach Umsatz größte Lebensmittelhändler in Deutschland überlegt, sogenannte Mogelpackungen am Regal für jeden sichtbar zu kennzeichnen. Kommt es dazu, wäre das ein echtes Novum in Deutschlands Supermärkten und recht unerfreulich für die Milka-, Wagner-Pizzen und Knorr-Suppen-Produzenten. Ein Preis-Pranger direkt am Regal.

"Wir stellen zunehmend fest", sagt ein Edeka-Sprecher, "dass insbesondere die internationale Markenindustrie alles versucht, um ihre Margen zu maximieren. Dazu gehört neben unverhältnismäßig hohen Preissteigerungsforderungen eben auch der Trick, weniger Inhalt zum gleichen oder sogar höheren Preis zu verkaufen, in Deutschland auch Mogelpackung genannt. Nicht nur Edeka, auch die Bundesregierung will der Schummelei einen Riegel vorschieben.

Denn solche Mogelpackungen sind ein großes Ärgernis für die Verbraucher. Oft merken sie im ersten Augenblick gar nicht, wenn sie getäuscht werden. Das Produkt, zu dem sie im Supermarktregal greifen, sieht eigentlich so aus wie immer. Erst wenn sie genauer hinschauen, realisieren sie: Die Verpackung ist einen Tick kleiner geworden, der Preis dafür aber ein klein wenig gestiegen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg kürt inzwischen die "Mogelpackung des Monats"

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat sich mit dem Aufdecken solcher Mogelpackungen einen Namen gemacht und kürt inzwischen "die Mogelpackung des Monats". Im September erhielt die zweifelhafte Auszeichnung die Mundspülung Listerine, Inhalt minus 100 Milliliter, Preis plus 33,5 Prozent. Edeka erwägt, solcherlei Verkaufsgebaren zu brandmarken. "Wir überlegen, unsere Kundinnen und Kunden auf das Thema aufmerksam zu machen", sagt der Unternehmenssprecher.

Das Problem für die Supermärkte: Blöd sind die Verbraucher auch nicht. Wenn sie erstmal gemerkt haben, dass sie im Prinzip betuppt wurden, sind sie sauer. Dann kaufen sie woanders oder verzichten ganz. Auch dieses Phänomen ist zu beobachten: Die Kauflaune der Deutschen ist im Keller. Sie sank so stark, wie die Zahl enttarnter Mogelpackungen zunahm. Übrigens nicht nur in Deutschland, überall in Europa.

Der französische Supermarktkonzern Carrefour pappt bereits Aufkleber an Mogelpackungen. "Shrinkflation", steht darauf, das ist eine englische Wortschöpfung aus den Begriffen shrink und inflation, also schrumpfen und Inflation. "Das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert, und der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen. Wir setzen uns dafür ein, den Preis neu zu verhandeln", heißt es auf dem Sticker von Carrefour weiter. Solche Konsumklimakleber können bald auch bei Edeka prangen, wenn der Konzern nicht noch einen Rückzieher macht.

"Wir als Lebensmittelhändler tun alles dafür, um die privaten Haushalte in dieser schwierigen Zeit zu entlasten", sagt der Konzernsprecher. Aber Armin Valet, der Mogelpackungen-Enthüller bei der Verbraucherzentrale Hamburg, ist skeptisch. Er hält Edekas Vorstoß für eine "Imagekampagne". "Denn die Händler mischen ja bei dieser Masche mit", sagt der Verbraucherschützer. Nur sie dürften den Preis festlegen. Und man wisse nicht, wer am Ende profitiert: der Händler, der Hersteller oder beide.

Ein weiterer Aspekt sei, dass Shrinkflation zwar vor allem ein Phänomen sei, das bei großen internationalen Markenherstellern auffalle. Aber auch Discounter hätten die Masche in den letzten Monaten häufiger eingesetzt, und zwar bei ihren Eigenprodukten. Discounter vertreiben zum Teil zu mehr als 90 Prozent Eigenmarken, also selber hergestellte Produkte. Nach Kenntnis von Valet ist vor allem Aldi bei den Mogelpackungen ganz vorne mit dabei. Auf Anfrage wollten aber weder Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl und Rewe "Angaben zur Preisgestaltung" machen.