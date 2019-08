2. August 2019, 18:46 Uhr Shitstorm für Daimler Starkes Stück

Mercedes löst mit seiner Werbung für ein über­motorisiertes SUV Kritik aus - und entschuldigt sich. Das überzeugt nicht alle.

Von Stefan Mayr

Heiß und schwül war es am Donnerstagnachmittag in Stuttgart. Ein Wetter, bei dem man jede Abkühlung dankbar annimmt und unnötigen Stress vermeidet. Nicht so die Social-Media-Redaktion von Mercedes-Benz. Sie setzte einen Tweet ab, der in dem Mitteilungsdienst eine überhitzte Diskussion auslöste und dem Daimler-Konzern nicht viele Freunde einbrachte. Was als Werbung für ein Geländefahrzeug gedacht war, entfachte einen klassischen Shitstorm. "Wenn dieser Sommer noch nicht warm genug war", fabulierte jemand auf dem Konto von @Mercedes-Benz, "dann heizt der Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC noch mehr ein mit dieser heißen, roten Lackierung."

Auf drei Fotos glänzt die aufgemotzte SUV-Karosse aus der konzerneigenen Tuning-Werkstatt AMG - mit bulliger Schnauze, fetten Reifen und dem Schriftzug "Turbo4Matic". An den Schluss seines Textes setzte der Autor ein kleines Feuer-Symbol. Als wollte er die Diskussion über den Beitrag der Autohersteller zur Erderwärmung zusätzlich anfachen.

Das ist ihm gelungen. Es hagelte hunderte Kommentare, fast alle negativ. "Ihr widert mich an." Oder: "Wie zynisch ist das denn?" Oder: "Schämt euch!" Viele Kommentatoren glaubten an einen Scherz und fragten, ob dieser Tweet wirklich von einem offiziellen Konto des Konzerns abgesondert wurde. "Das ist nicht euer Ernst", schrieb einer und ergänzte: "Wir erleben die Auswirkungen der Klimaerwärmung, und ihr nehmt genau das als Wortspiel für noch mehr CO2? Mein Gott."

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fragte: "Heißt AMG wirklich Auto-Monster-Großkotz? Wer braucht diese Autos?" Alexander Bonde, Generalsekretär der Umweltstiftung, machte sich - in übertriebenem Marketing-Denglisch - lustig: "Das muss diese deeply gefühlte Umwelt-Responsibility und das clear Commitment zum Klimaschutz sein, von denen man in der Firmen-PR immer liest." Jens Hilgenberg vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland stellte fest: "Mercedes-Benz kapiert das mit dem Klimaschutz einfach nicht." Zudem formulierte er einen direkten Appell an Daimler-Chef Ola Källenius: "Ola, wenn Sie wirklich zu den Pariser Klimazielen stehen, verhindern Sie zukünftig solche Werbung und am besten auch solche Autos."

Einige User erinnerten an den Handyhersteller Nokia, der einst den Smartphone-Trend verpasste und unterging. "So ähnlich hat wohl auch Nokia seine letzten Handys beworben, bevor sie mit ihren am Markt vorbei produzierten Mobilziegelsteinen in Konkurs gegangen sind", schrieb ein Kritiker. Er wollte wohl andeuten: Hier verschläft ein Konzern die Zukunft. Etliche Tweets waren mit den Hashtags #FridayForFuture oder #Klimawandel versehen. Zudem tauchte ein weiterer Hashtag auf - in Anspielung an die #Flugscham forderten einige: #SUVScham.

Am Freitag entschuldigte sich das Unternehmen via Twitter: "Leute, das war richtig daneben. Wir bitten in aller Form um Entschuldigung." Dann folgte ein Link auf die neue Daimler-"Strategie" für nachhaltige Mobilität, die Ola Källenius kürzlich ausgerufen hatte. "Wir arbeiten hart an der Transformation unserer Fahrzeugflotte", beteuerte Mercedes in dem Entschuldigungs-Tweet. Das überzeugte nicht alle Kritiker.