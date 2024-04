Sherrod DeGrippo warnt: Das Level an Paranoia und Misstrauen müsse bei jeder Person im Unternehmen massiv gesteigert werden, um Hacker-Angriffen zu entgehen.

Von Matthias Punz

Sherrod DeGrippo schaltet sich per Video aus ihrem Haus in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, zu. Im Hintergrund eine alte Telefonzelle. "Mein Interesse an Computern und Kommunikation begann Anfang der 1990er, als ich eine Teenagerin war", sagte sie. Das Münztelefon sei ein Symbol für diese Zeit, als analog zu digital wurde. Die Apparatur habe sie vergangenes Weihnachten von einem befreundeten Hacker bekommen. DeGrippo ist beim Softwaregiganten Microsoft für die strategische Bedrohungsanalyse zuständig. Im Jahr 2022 wurde sie zur Cybersecurity-Frau des Jahres gewählt, sie ist eine international gefragte Expertin. Auch auf dem SZ-Digitalgipfel ist sie eine der Speakerinnen.