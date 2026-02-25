Zehn Kassen gibt es, nur eine ist geöffnet. Aber auch da steht niemand an. Die Kassiererin tratscht mit einer Kollegin. Es sind lediglich ein Dutzend Menschen hier, die sich an diesem Dienstagnachmittag auf der mehrere Tausend Quadratmeter großen Verkaufsfläche zwischen Stangen mit Kleidern und Anoraks, Tischen mit Pullovern und T-Shirts fast verlieren. Auf rosa Schildern wird das Angebot angepriesen und in riesigen Lettern verkündet: „Bis zum 31.03. -40 % auf alles in der Boutique Shein“. Minus 40 Prozent – das knallt mit noch größeren Buchstaben richtig raus. Aber auch das scheint bei den Kundinnen und Kunden keinen Kaufreiz auszulösen, die Umkleidekabinen sind leer.