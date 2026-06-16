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GewerkschaftenSexismus-Vorwürfe in Chemiegewerkschaft

Lesezeit: 1 Min.

„Hinweise auf nicht zu akzeptierende Vorfälle von Fehlverhalten“ von Verantwortlichen im Umfeld der IGBCE-Jugend: Hier eine Maidemonstration von Anhängern der Gewerkschaft in München.
„Hinweise auf nicht zu akzeptierende Vorfälle von Fehlverhalten“ von Verantwortlichen im Umfeld der IGBCE-Jugend: Hier eine Maidemonstration von Anhängern der Gewerkschaft in München. Alexander Pohl/IMAGO/aal.photo

Die drittgrößte deutsche Gewerkschaft IGBCE meldet Verdachtsfälle „von systematischem Sexismus und Belästigung“. Eine Anwaltskanzlei soll die Vorwürfe nun aufklären.

Von Benedikt Peters

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Die Chemiegewerkschaft IGBCE hat den Ruf, besonnen und ruhig vorzugehen; in Tarifrunden einigt sie sich mit den Arbeitgebern oft ohne größere Streiks, wie sie in anderen Branchen üblich sind. Nun aber dürfte im Inneren der Organisation mit etwa 570 000 Mitgliedern Unruhe herrschen. Darauf deutet zumindest eine Mail hin, die die Presseabteilung am Dienstagvormittag verschickt hat.

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