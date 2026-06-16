Die Chemiegewerkschaft IGBCE hat den Ruf, besonnen und ruhig vorzugehen; in Tarifrunden einigt sie sich mit den Arbeitgebern oft ohne größere Streiks, wie sie in anderen Branchen üblich sind. Nun aber dürfte im Inneren der Organisation mit etwa 570 000 Mitgliedern Unruhe herrschen. Darauf deutet zumindest eine Mail hin, die die Presseabteilung am Dienstagvormittag verschickt hat.