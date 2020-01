Der Schlafwagen steht für pure Langeweile an der Börse. Kann das gut sein?

Vielleicht scheint durch kaum ein Wort die heimelige Wärme vergangener Epochen so hindurch, wie durch den Begriff des Schlafwagens. Das Bild plüschbezogener Sessel mengt sich mit erdigem Kaffeeduft und der Eleganz cognacbrauner Holzverschalungen. In Filmen, Liedern und Romanen wurde der Nachtzug wahlweise besungen, beschrieben - und bewundert. Im Sprachgebrauch von kühl kalkulierenden Anlageexperten jedoch hat der Schlafwagen mit jener Form von Literatenromantik nichts gemein, ganz im Gegenteil: Am Parkett steht die Schlafwagenbörse für pure Langeweile.

Wenn die Kurse über Tage und Tage nur noch seitwärts laufen, kommt die Rede an der Börse verlässlich auf das Bild vom Schlafwagen. Wie ein Nachtzug ruckelt in solchen Phasen auch der Aktienmarkt ruhig vor sich hin. Nur ab und an mal schaukeln die Kurse wie der Zug mal etwas nach links, mal etwas nach rechts. Und manchmal legen sie, wie auch Nachtzüge, auf offener Strecke eine quälend lange Pause ein.

Mit geringem Kursruckeln voran? In der Fachsprache sprechen die Anleger dann von niedriger Volatilität, von geringen Schwankungen. An der Börse messen sogar eigene Indizes wie der V-Dax-New, welches Auf und Ab die Anleger in den kommenden Monaten erwarten. Nähert sich dieser Pulsmesser der Börsen von oben einem Wert von zehn, dann ist Schlafwagen-Modus angesagt.

Eine andere Bedeutung bekommt der Schlafwagen unter Finanzberatern, sie empfehlen gerade Privatanlegern häufig eine Schlafwagenstrategie: An der Börse "einsteigen", lange fahren und bei einem weit entfernten Ziel "aussteigen". Die Idee: Zwischendurch lange schlafen und sich um alles Kursgeruckel schlicht nicht kümmern. Statt also oft hin- und herzuhandeln, sollten Anleger sich von Tagesschlagzeilen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn auf lange Sicht wird selbst aus einem aufreibenden Kurssturz mit einer Dekade Entfernung kaum noch leichtes Zucken auf der Kurstafel. "Am reichsten kann man an der Börse im Schlafwagen werden", heißt daher ein beliebtes Bonmot.

Dass die Börsianer ausgerechnet eine Zugmetapher wählen, mag historische Gründe haben. Schließlich finanzierten sich im 19. Jahrhundert Dutzende Bahngesellschaften über den Aktienmarkt - und trugen mit ihren Dampfrössern zur Aktieneuphorie bei. Die Geschichte der Aktienbörsen ist auf diese Weise untrennbar mit den Bahngesellschaften verwoben. Wer als Anleger auf sie setzte, musste allerdings mehrere Kurscrashs erleiden. Mit Schlafwagenbörsen hatten die Kurse der Bahnfirmen also nichts zu tun, ganz im Gegenteil.

