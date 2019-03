7. März 2019, 17:04 Uhr Reden wir über Geld mit Senta Berger "Das Geld vergeht, die Schande bleibt"

Schauspielerin Senta Berger erklärt, warum Respekt ihr wichtiger ist als Geld, was ihr schlaflose Nächte beschert und wie sie über unterschiedlichen Gagen für Männer und Frauen denkt.



Interview von Martin Langeder und Mareen Linnartz

Senta Berger empfängt in der Familienvilla in Grünwald, in der sie nun mit ihrem Mann, dem Regisseur und Produzenten Michael Verhoeven, lebt. Filmtrophäen auf den Stufen der Treppe in den ersten Stock, in einer Schachtel am Boden Autogrammkarten der 77 Jahre alten Schauspielerin. Die Hausherrin kocht noch einen Tee, deckt den Tisch im Wohnzimmer. Sie befördert Kater Bepperl vom Sofa und fängt an zu erzählen, was sie ausgezeichnet kann.

SZ: Frau Berger, reden wir über Geld. Fällt Ihnen das leicht? ...