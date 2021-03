Von Felicitas Wilke

Wenn Corona-Hilfen möglichst schnell gewährt werden, profitieren von der Krise betroffene Selbständige am ehesten davon. Doch wirklich nachhaltig hat zumindest die Soforthilfe, die die Bundesregierung im vergangenen Frühjahr zu Beginn der Pandemie ausbezahlt hat, nicht gewirkt. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), das mehr als 20 000 Selbständige mit bis zu neun Beschäftigten zu ihren Erfahrungen in den ersten Krisenmonaten befragt hat.

Der Hochzeitsfotograf hatte keine rauschenden Feste mehr zu fotografieren, die Nagelpflegerin musste ihr Studio schließen, der Unternehmensberaterin gingen die Aufträge aus: Die Corona-Krise traf - auch und insbesondere - Soloselbständige und Inhaberinnen und Inhaber kleiner Betriebe mit voller Wucht. Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den rund 4,2 Millionen Selbständigen hierzulande versprach, dass man sie und ihre Unternehmen "nicht im Stich lassen" werde.

Tatsächlich kam Hilfe vom Staat, sogar schnell: Binnen weniger Tage zahlten zunächst einige Länder und kurz darauf der Bund die ersten Summen an Betroffene aus. Das Team aus Forschenden vom DIW hat jetzt gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Forschungszentrum Mittelstand (FZM) der Universität Trier ausgewertet, welchen Effekt dieses Instrument auf krisengeplagte Selbständige hatte. Dafür verglichen sie die Einschätzungen von Betroffenen aus zwei Gruppen miteinander: In der ersten Gruppe hatten die Freiberufler und Selbständigen die Soforthilfe bereits erhalten, in der anderen planten sie, den Zuschuss zu beantragen, hatten es aber zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht getan.

Wer schnell Hilfe erhält, glaubt eher ans Fortbestehen als Selbständiger

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden dabei heraus: Die Betroffenen, die die Soforthilfe bereits erhalten hatten, schätzten die Wahrscheinlichkeit, in zwölf Monaten noch selbständig tätig zu sein, im Schnitt um 6,5 Prozentpunkte höher ein als diejenigen, bei denen das Geld noch nicht auf dem Konto war. In besonders gebeutelten Branchen wie der Gastronomie, Kunst, Kultur, Unterhaltung und Erholung stieg sie um gut zehn Prozentpunkte.

Dieser Effekt zeigte sich allerdings nur dann, wenn die Hilfen tatsächlich innerhalb weniger Tage gewährt wurden. Mussten die Selbständigen, wie in manchen Fällen geschehen, länger als eine Woche darauf warten, war der positive Effekt nicht mehr signifikant feststellbar. "Das hat sicherlich psychologische Gründe, aber auch ganz praktische", sagt Alexander Kritikos, Forschungsdirektor am DIW und einer der Autoren der Studie. "Sobald sich die Selbständigen nicht darauf verlassen konnten, schnell Hilfe vom Staat zu erhalten, mussten sie sich anderweitig Hilfe suchen, etwa bei Freunden, Bekannten oder auch Banken. Einige werden auch schon ans Aufgeben gedacht haben."

Während die Selbständigen kurz nach der Auszahlung der Soforthilfe noch vergleichsweise optimistisch in die Zukunft blickten, nahm diese Auswirkung ab, je länger die Auszahlung zurücklag. "Mit jeder Woche, in der die Corona-Krise weiterging, wurde vielen Betroffenen klar, dass das Geld nicht mehr lange reichen und der Effekt zunehmend verpuffen würde", sagt Kritikos.

Bis heute wirkten die Zuschüsse für Selbständige nur kurzfristig, monieren einige

Die Soforthilfe ist längst abgelaufen, in der Zwischenzeit hat die Bundesregierung mehrere Nachfolgeprogramme aufgelegt, um Selbständigen durch die Krise zu helfen. Was Betroffene, Selbständigenverbände und auch die Studienautoren allerdings bis heute kritisieren: Die Zuschüsse sind als Einmalzahlungen ausgelegt. Damit wirkten die Zuschüsse, wie die Autoren monieren, wenig nachhaltig. Zudem war es bei den bisherigen Finanzspritzen nicht möglich, den Betrag neben den Betriebskosten auch für den Lebensunterhalt zu verwenden. Die Bundesregierung verwies stets darauf, stattdessen den Zugang zur Grundsicherung erleichtert zu haben.

Das Forscherteam von DIW und FZM plädiert dafür, "statt einer Vielzahl von Programmen ein einziges fortlaufendes Hilfsinstrument für Selbständige" zu entwickeln. So könnten die Finanzämter, die einen guten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben der Selbständigen hätten, in besonders schlechten Monaten "zielgenau und rasch" eine finanzielle Unterstützung gewähren - für Betriebskosten wie auch "in begrenztem Umfang" für Lebenshaltungskosten.

Auch der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) hat diese Idee schon im vergangenen Jahr immer wieder geäußert, selbst einzelne Finanzbeamte zeigten sich aufgeschlossen. Doch aus Berlin kamen nie klare Signale. Dass sich die Zuschüsse aus einem vergleichsweise neuen Hilfsinstrument, der Neustarthilfe für Soloselbständige, erstmals auch für Lebenshaltungskosten verwenden lassen, wertet Kritikos aber als "Schritt in die richtige Richtung." Fallen die Feste weiterhin flach, kann der Hochzeitsfotograf nun einmalig bis zu 7500 Euro erhalten, die auf sechs Monate ausgelegt sind.