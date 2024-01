Von Alma Dewerny

Viele Studierende hören von ihren Eltern irgendwann den Satz: "Jetzt räum doch mal deine Sachen aus unserem Keller." Die Gründerin Cécile Wickmann bekam diesen Auftrag vor mehr als zehn Jahren. Das meiste ihrer Kleidung lag zusammengefaltet in Kartons bei ihrem Vater. Wegschmeißen kam nicht infrage, die Sachen waren hochwertig und sollten verkauft werden - aber wo? "Es gab schon Ebay, aber das war nicht unbedingt für den Luxusbereich mit einer Echtheitsprüfung", sagt sie. So entstand ihre Geschäftsidee: Eine Secondhand-Plattform für Luxusmode. Eine kleine Excel-Tabelle und ein paar Powerpoint Slides später überzeugte Wickmann Investoren und gründete gemeinsam mit Max Laurent Schönemann das Unternehmen Rebelle. Zehn Jahre später ist Secondhand so beliebt wie noch nie, davon profitiert auch Wickmann. Denn die Plattform Rebelle schließt sich mit dem Marktführer Vinted zusammen.