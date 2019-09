Der am Wochenende publik gewordene Skandal um den Schweizer Star-Banker Iqbal Khan weitet sich aus. Khan gab vergangene Woche bei der Polizei an, von Privatdetektiven verfolgt zu werden. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll seine alte Arbeitgeberin, die Credit Suisse, dahinterstecken. Diese hatte er im Juli abrupt verlassen, um wenig später bekannt zu geben, zur ärgsten Konkurrentin, der UBS, zu wechseln. Nun hat sich die Credit Suisse erstmals zu der Affäre geäußert: Man habe die Medienberichte zur Kenntnis genommen, teilte die Bank am Montag mit. "Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, eine Untersuchung der Vorfälle einzuleiten." Bis zu deren Abschluss, so heißt es weiter, könnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Kurz zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über eine interne Mitteilung der Bank berichtet. Verwaltungsratspräsident Urs Rohner und Konzernchef Tidjane Thiam schreiben in dem Memo an die Mitarbeiter, dass der Verwaltungsrat detaillierte Abklärungen treffen werde, "um den Vorgängen auf den Grund zu gehen und die genauen Fakten ans Licht zu bringen". Die Geschehnisse seien jedoch "in einer sensationsgetriebenen Darstellung" von den Medien nicht akkurat beschrieben worden. Bemerkenswert ist, dass weder in der offiziellen noch in der internen Mitteilung bestritten wird, dass die Beschattungsaktion von der Credit Suisse ausging.

Für die zweitwichtigste Bank der Schweiz hat die Affäre damit eine gefährliche Größenordnung erreicht. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die Führungsriege der Credit Suisse nichts von der Beschattung wusste, ist allein der Umstand, dass Teile der Bank zu solchen Mitteln greifen, ein Skandal. Möglich ist aber auch, dass die Konzernleitung Bescheid wusste oder gar selbst den Auftrag gab. Nach Angaben des Tages-Anzeiger s soll genau dies der Fall sein: Das engste Umfeld von Konzernchef Thiam habe demnach den Auftrag zur Überwachung Khans gegeben, namentlich Pierre-Olivier Bouée, Chief Operating Officer (COO) der Bank und Vertrauter Thiams, und sein globaler Sicherheitschef Remo Boccali. Khan sei observiert worden, um zu verhindern, dass er wichtige Mitarbeiter der Credit Suisse abwerbe, schreibt der Tages-Anzeiger weiter und beruft sich auf das Umfeld der Geschäftsführung.

Der erst 43-jährige Khan gilt als Wunderkind der Branche, seit er 2015 die Vermögensverwaltung der Credit Suisse übernahm und dort glänzende Resultate erzielte. Sein Wechsel zur UBS nach nur drei Monaten Pause gilt als außergewöhnlich in der Branche. In solch heiklen Fällen ist das Abwerben von Mitarbeitern zum neuen Arbeitgeber nicht erlaubt.