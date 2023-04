Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset kritisierte bei der Sondersitzung der beiden Parlamentskammern im Ständerat in Bern die Credit Suisse. Sie habe das Vertrauen in die Bank selbst zerstört.

Von Isabel Pfaff, Bern

Es war eine eindrückliche Hauruckaktion: Am 19. März orchestrierte die Schweizer Regierung die Übernahme der schwer angeschlagenen Großbank Credit Suisse durch ihre Rivalin UBS. Der Deal, der vor allem auf Druck der Regierung zustande kam, wird mit mehreren Hundert Milliarden Franken der öffentlichen Hand gestützt: Neben den 50 Milliarden an Liquiditätshilfe von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) - einem Notfall-Instrument, auf das alle Banken Zugriff haben - haben Credit Suisse und UBS noch 100 Milliarden Franken an zusätzlicher Liquiditätshilfe von der SNB erhalten.