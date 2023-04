Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset kritisierte bei der Sondersitzung der beiden Parlamentskammern im Ständerat in Bern die Credit Suisse. Sie habe das Vertrauen in die Bank selbst zerstört.

Von Isabel Pfaff, Bern

Es war eine eindrückliche Hauruckaktion: Am 19. März orchestrierte die Schweizer Regierung die Übernahme der schwer angeschlagenen Großbank Credit Suisse durch ihre Rivalin UBS. Der Deal, der vor allem auf Druck der Regierung zustande kam, wird mit mehreren Hundert Milliarden Franken der öffentlichen Hand gestützt: Neben den 50 Milliarden an Liquiditätshilfe von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) - einem Notfall-Instrument, auf das alle Banken Zugriff haben - haben Credit Suisse und UBS noch 100 Milliarden Franken an zusätzlicher Liquiditätshilfe von der SNB erhalten.

Hinzu kommen weitere 100 Milliarden Liquiditätshilfe, diesmal abgesichert vom Bund, sowie eine staatliche Verlustgarantie von maximal neun Milliarden für einen bestimmten Teil des Credit-Suisse-Portfolios. Macht insgesamt 259 Milliarden Franken - eine gewaltige Summe, die insbesondere die neu erstarkte UBS gern vergisst, wenn sie sich rühmt, mit der historischen Fusion den Schweizer Finanzplatz gerettet zu haben.

Die Parlamentarier senden ein Zeichen aus

Nun sind die 109 Milliarden, die der Schweizer Staat direkt absichert, Thema im Parlament. Die Verpflichtungskredite sind zwar schon rechtsverbindlich genehmigt, da die Regierung sie an dem denkwürdigen Sonntag der Finanzdelegation des Parlaments vorgelegt hat. Trotzdem soll das Parlament nachträglich darüber befinden - weshalb es sich am Dienstag zu einer mehrtägigen außerordentlichen Sitzung in Bern zusammengefunden hat.

Abwechselnd beraten dort die große Kammer, der Nationalrat, und die kleine Kammer namens Ständerat über das Geschäft. Nachdem der Ständerat die Kredite in einem ersten Schritt am Dienstagnachmittag abgesegnet hatte, stimmte der Nationalrat am Abend ab - und verpasste der Regierung um kurz vor Mitternacht einen Denkzettel: Mit 102 zu 71 Stimmen sagte er Nein zu den 109 Milliarden.

Das ist nicht das Ende der Debatte, am Mittwoch und möglicherweise noch am Donnerstag können sich die beiden Räte einigen. Doch das Zeichen, das die Parlamentarier hier aussenden, ist nicht zu unterschätzen. Sie machen deutlich, dass sie die Rettungsaktion, die weitgehend mit Notrecht zustande kam, nicht einfach abnicken wollen. Und: Sie gehen das Risiko ein, dass die Märkte misstrauisch auf das Votum reagieren, das die neue UBS eher schwächt als stärkt. Die UBS-Aktie sackte am Mittwochmorgen nach der Abstimmung tatsächlich ein wenig ab, doch sie erholte sich am Vormittag rasch wieder.

Risiken durch Großbanken sollen reduziert werden

Die Nein-Stimmen kamen von den Grünen, den Sozialdemokraten (SP) und der rechten Schweizerischen Volkspartei (SVP). Sie alle wollen ihre Zustimmung zu den Krediten an Bedingungen knüpfen, die derzeit ebenfalls Thema im Parlament sind. Im Nationalrat fanden einige dieser Bedingungen eine Mehrheit: darunter die Forderung, dass die Regierung dem Parlament Änderungen des Bankengesetzes vorlegen soll. Die von systemrelevanten Großbanken ausgehenden Risiken sollen damit "drastisch reduziert" werden. Zudem soll die Regierung untersuchen, wie die Credit-Suisse-Spitze im Verlauf der Ereignisse agierte und inwiefern sie zur Verantwortung gezogen werden kann. Auch die Wettbewerbssituation im Land wollen die Parlamentarier trotz neuer Riesenbank gewährleisten, indem sie der Regierung einen entsprechenden Auftrag erteilen.

Nun kommt es auf den Ständerat an, der das Geschäft noch einmal debattieren und so verändern muss, dass der Nationalrat in einem weiteren Schritt womöglich zustimmt. SP und Grüne haben bereits angedeutet, dass sie zustimmen würden, wenn es die wichtigsten Bedingungen in die Vorlage schaffen. Sagt der Nationalrat allerdings auch beim zweiten Mal Nein, ist das Geschäft beerdigt. Für die Schweizer Regierung wäre das - auch international - ein Desaster.

Es ist Wahljahr in der Schweiz

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang: Es ist Wahljahr in der Schweiz. Für die Parteien geht es auch darum, mit ihrer Positionierung in Sachen Credit Suisse beim Wahlvolk Punkte zu sammeln. Dieser Umstand könnte zu mehr Sturheit im Parlament führen: Statt schlagkräftige Kompromisse zu suchen und die umstrittene Rettungsaktion so weit als möglich politisch einzuhegen, könnten sich gerade die Parteien am Rand - SP, Grüne und die SVP - dafür entscheiden, weiterhin Nein zu sagen, um sich als Kämpfer gegen eine übermächtige Regierung zu stilisieren.

Dem Schweizer Finanzplatz würde das nur bedingt helfen. Die Dominanz der neuen Großbank im Verhältnis zur sie beherbergenden Volkswirtschaftskraft ist praktisch einzigartig. Was die Politik auf die spektakuläre Fusion und die davon ausgehenden Risiken antwortet, ist für die Zukunft des Bankenplatzes entscheidend.