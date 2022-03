Von Isabel Pfaff, Bern

Der Bundesplatz in Bern ist ein Meer aus blau-gelben Fahnen, als der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet wird. "Ich möchte, dass Sie zu Ukrainern werden", ruft Wolodimir Selenskij den Tausenden Demonstranten zu, die an diesem sonnigen Samstag in Bern gegen den Krieg Russlands gegen Kiew protestieren. Das werde schmerzhaft und hart, sagt Selenskij. "Aber es ist ein Kampf gegen das Böse."

Und dann redet der Mann im olivgrünen Shirt Klartext: über den Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé, der zwar Teile seines Russlandsgeschäfts gestoppt hat, sich aber ansonsten weigert, die geschäftlichen Verbindungen nach Russland zu kappen. Über die Schweizer Banken, "die das Geld all derer aufbewahren, die diesen Krieg losgetreten haben". Über reiche Russen und ihre Immobilien "in der schönen Schweiz". Bern müsse das gesamte Vermögen dieser Leute und ihre Konten einfrieren. "Das ist nicht einfach, aber Sie können es schaffen."

Es ist ein bemerkenswerter Auftritt auf dem zentralen Berner Platz, vor aller Augen. Und, so darf man vermuten, seitens der Ukraine ein sorgfältig überlegter.

Nach einigem Zögern und heftiger Kritik im In- und Ausland hat die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland Ende Februar komplett übernommen und tut das bei jedem neuen Sanktionspaket aus Brüssel auch weiterhin. Doch im Vergleich mit den meisten Nachbarländern oder auch den USA legen die Eidgenossen keinen besonders großen Eifer an den Tag, was die Durchsetzung der Strafmaßnahmen angeht.

In der Schweiz ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zuständig für den Vollzug und die Überwachung von Sanktionen. Praktisch funktioniert das über eine Meldepflicht: Personen und Institutionen, die Vermögenswerte sanktionierter Personen halten oder verwalten, müssen diese dem SECO melden. Das Vermögen wird daraufhin gesperrt - wie beispielsweise eine Ferienwohnung des sanktionierten Oligarchen Pjotr Awen im Berner Oberland. Nach Recherchen der NZZ hat das Berner Grundbuchamt dort eine Verfügungssperre eingetragen. Nun darf die Wohnung nicht mehr verkauft oder gepfändet werden.

Wieso die Schweiz mit ihrer Meldepflicht einmal mehr im Abseits steht

Das SECO ist also darauf angewiesen, dass Grundbuchämter, Unternehmen, Banken und andere Finanzintermediäre nun nach Vermögenswerten von sanktionierten Personen suchen und diese bei ihnen melden. Eine solche Suche ist aufwendig - und kann davon abgesehen auch nicht immer zum Erfolg führen. Viele Oligarchen stehen schon länger unter Sanktionsdruck und haben entsprechend ausgeklügelte Methoden entwickelt, um ihr Vermögen zu verstecken: Strohmänner- und Frauen, verschachtelte Offshore-Konstruktionen, Übertragung auf nicht-sanktionierte Angehörige. Um solche Konstrukte zu durchschauen, braucht es Ressourcen, Expertise und Erfahrung.

Länder wie Italien, die USA und inzwischen auch Deutschland haben deshalb Taskforces ins Leben gerufen, die aktiv nach Vermögenswerten sanktionierter Russen suchen; oft vereinen diese Arbeitsgruppen Strafermittler, Finanzmarktexpertinnen, Geldwäsche- und Korruptionsspezialisten. Eine regelrechte Jagd auf Oligarchenvermögen ist also eröffnet: In Italien wurden bereits mehrere Yachten konfisziert, auch in Frankreich und den USA gab es Beschlagnahmungen.

Und die Schweiz? Steht mit ihrer zahmen Meldepflicht einmal mehr abseits. Und: Sie verzichtet nicht nur national auf eine aktive Suche nach betroffenen Vermögenswerten, sondern beteiligt sich auch nicht an der jüngst ins Leben gerufenen transatlantischen Taskforce "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs" (REPO), mit der die EU, die G7-Staaten und Australien die Jagd auf Oligarchen-Vermögen intensivieren wollen. Das Schweizer Außenministerium teilt dazu nur schmallippig mit, dass man die Lancierung dieser Taskforce "zur Kenntnis" genommen habe und mit den Behörden der Länder in Kontakt stünde.

All das, obwohl die Schweiz zweifellos eine Schlüsselrolle für Putins Regime spielt. In einem Wirtschaftsbericht der Schweizer Botschaft in Moskau hieß es vergangenen Juni: "Der Finanzplatz Schweiz erfreute sich bei russischen Banken, Investoren und Sparern traditionell großer Beliebtheit." Das Land sei für wohlhabende Russen "seit Jahren weltweit mit Abstand die wichtigste Destination für die Verwaltung ihrer Vermögen".

Für reiche Russen ist das Alpenland viel mehr als ein Finanzplatz

Nach Angaben der Schweizerischen Nationalbank liegen etwa elf Milliarden Dollar von russischen Privatpersonen und Unternehmen auf Schweizer Bankkonten, das entspricht einem Drittel der russischen Auslandsvermögen. Doch das dürfte nur ein kleiner Teil der russischen Gelder in der Schweiz sein, denn die Zahl bezieht sich nur auf jene Personen und Unternehmen, die in Russland sitzen. Nimmt man auch Russen hinzu, die sich inzwischen anderswo angesiedelt haben, gehen die Summen steil nach oben: Die Schweizer Bankiervereinigung schätzt das Vermögen russischer Kunden auf Schweizer Konten auf 150 bis 200 Milliarden Franken.

Und die Beliebtheit der Schweiz bei russischen Superreichen geht über den Finanzplatz hinaus. Sie schätzen das Land auch als Ferienort, weiteren Wohnsitz, Ausbildungsort ihrer Kinder und Standort von Weltklassemedizin - spielen also eine nicht unerhebliche Rolle im Land als Immobilienkäufer, Steuerzahler und zahlungskräftige Kunden.

Die für die Schweiz wichtigsten Namen auf der immer länger werdenden Liste der Sanktionierten: Timtschenko, Melnitschenko, Usmanow. Gennadi Timtschenko, 69, lebt seit 2001 im noblen Cologny bei Genf. Der Putin-Vertraute, der neben dem russischen auch den finnischen Pass hat, zählt zu den reichsten Bewohnern der Schweiz, das Wirtschaftsmagazin Bilanz schätzt sein Vermögen auf mehr als 12 Milliarden Franken. Timtschenko hat das bis heute in Genf ansässige Ölhandelsunternehmen Gunvor mitgegründet und ist an wichtigen Energie- und Baukonzernen beteiligt. Andrej Melnitschenko, 50, geschätzte 15 Milliarden Franken schwer, lebt mit seiner Frau in St. Moritz in Graubünden. Bis vor Kurzem kontrollierte er den Düngemittelhersteller Eurochem und den Kohleförderer Suek. Wegen der EU-Sanktionen hat er sich aus den Unternehmen zurückgezogen. Und dann gibt es noch Alisher Usmanow, 68, einer der bekanntesten Putin-Vertrauten unter den Oligarchen. Er soll nicht nur Anwesen am Tegernsee, sondern auch in Genf haben. In Lausanne war er Präsident des Weltfechtverbands - ein Amt, das er nun niedergelegt hat.

Ob die Schweiz das Paradies bleibt, als das sie lange unter Oligarchen galt? Die nächsten Wochen werden es zeigen.