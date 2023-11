"Viele in der Schweiz haben gedacht: Wir können ein bisschen zuschauen, was passiert"

Gilt als "graue Eminenz" in der Politik in Bern: Walter Thurnherr, der Schweizer Bundeskanzler.

Von Stephan Radomsky, Berlin

Den studierten Physiker hört man Walter Thurnherr nur kurz an, den erfahrenen Diplomaten schon eher. "Demokratie ist nicht der Normalzustand", mahnt der Bundeskanzler der Schweiz. Man müsse sie schon "tragen, stützen, sie verteidigen, und manchmal sogar für sie kämpfen", sagt er zur Eröffnung des SZ-Wirtschaftsgipfels am Montag in Berlin. "Und das erfordert Mut." Auch den Mut, sich die Zeit zu nehmen, um zu Entscheidungen zu kommen. Demokratie sei eben ein Lernprozess, sagt Thurnherr. Und ja, manchmal sei sie auch schwerfällig - er wisse, wovon er da spreche. "In der Schweiz entscheidet eigentlich niemand, es bremsen alle ein bisschen." Sein Land sei eine riesige "Konsultationswaschmaschine", sagt Thurnherr nur halb im Spaß. "Alle werden zu allen Dingen ständig gefragt."