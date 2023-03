Credit Suisse:Schweizer Parlament plant Untersuchungskommission

Von Isabel Pfaff, Bern

"Was definiert uns, wenn wir nicht einmal mehr das Finanzgeschäft beherrschen?", fragte jüngst die Chefin des Zürcher Tages-Anzeigers in einem Kommentar. Da war der Untergang der Schweizer Großbank Credit Suisse gerade eine knappe Woche her, das Land praktisch noch im Schockzustand. Denn tatsächlich: Die Schweizer und ihre Banken, das war mehr als ein Jahrhundert lang eine symbiotische Beziehung, die sich längst in die Identität des Landes eingeschrieben hat.