Warum die Schweiz so gerne twintet

Das Lesegerät der Schweizer Bezahl-App Twint: Wer sie nutzen will, braucht nur ein Girokonto.

Die nationale Bezahl-App Twint ist ein großer Erfolg: Leute schieben sich damit gegenseitig Geld zu, sogar in abgelegenen Hofläden kann man bezahlen. Was macht die App so beliebt?