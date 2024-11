Der schwedische Batteriehersteller Northvolt kämpft ums Überleben, jetzt tritt auch der Chef zurück. In Schleswig-Holstein glaubt man trotzdem weiter an die geplante Gigafabrik – dabei gibt es viele Gründe für Zweifel.

Von Christina Kunkel, Alex Rühle

Der Optimismus in Dithmarschen scheint keine Grenzen zu kennen. „Hier wird gebaut ohne Ende“, frohlockte eine Sprecherin des Landkreises in Schleswig-Holstein am Freitag noch, die Lage wäre alles andere als dramatisch. Damit meint sie die Situation des schwedischen Batterieherstellers Northvolt, der in Heide im Kreis Dithmarschen eine riesige Fabrik errichten will. Das Werk wird kommen, glauben sie hier im Norden Deutschlands immer noch – vielleicht ein bisschen später als geplant, aber dann ganz sicher.